Fabrizio Romano: "Koné del Sassuolo ha una clausola rescissoria da 35 milioni"

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Ismael Koné del Sassuolo, che piace tanto al Milan, sarà uno dei nomi più chiacchierati dell'estate. E Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fornito un dettaglio interessante sul centrocampista canadese.

"Si capiva che Ismael Koné avesse un talento speciale già dai tempi del Watford, un centrocampista importante che il Sassuolo è riuscito a prendere dal Marsiglia. Quello che posso dirvi oggi, oltre ai vari club interessati e alle parole di Igli Tare, che l’interesse è tanto: Milan, altre squadre all’estero. Il dettaglio esclusivo di oggi è che mi risulta ci sia una clausola rescissoria da 35 milioni di euro nel suo contratto col Sassuolo. È valida dalla fine del campionato fino alla fine di luglio. È chiaro che ormai sono pochissime le clausole rescissorie rimaste da pagare tutte in una soluzione: anche da quel punto di vista può essere un’opportunità valutare pagamenti diversi. Poi attenzione, perché Koné sarà al Mondiale con il suo Canada e diciamo che se dovesse performare come sta facendo ora col Sassuolo anche al Mondiale è chiaro che il Sassuolo può appellarsi alla clausola e chiedere tutti e 35 i milioni. Diversamente, cercando di fare l’operazione prima del Mondiale, si può provare eventualmente a capire se il Sassuolo è disponibile a negoziare, inserire contropartite, valutare formule diverse. Situazioni da monitorare in Italia ed in Inghilterra, al Milan piace molto. Verranno fatto delle valutazioni, è un nome da tenere d’occhio durante l’estate”.