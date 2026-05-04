Cremonese-Lazio 1-2, il Genoa è salvo e scatta l'obbligo di riscatto per Colombo! Al Milan 10 milioni di euro

Cremonese-Lazio 1-2, il Genoa è salvo e scatta l'obbligo di riscatto per Colombo! Al Milan 10 milioni di euroMilanNews.it
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Oggi alle 20:43Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

La Lazio vince in rimonta contro la Cremonese con un gol di Noslin nel recupero, ed è una vittoria che sposta tanto nella lotta salvezza. Intanto il Lecce di Camarda gioisce, ed il Genoa di De Rossi ancora di più: i liguri sono aritmeticamente salvi e questo vuol dire che si sono concretizzate tutte le condizioni per far scattare il riscatto obbligatorio di Lorenzo Colombo dal Milan.

Il centravanti, ormai ex rossonero, diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore di proprietà del Genoa e porta nelle casse rossonero 10 milioni di euro!

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno