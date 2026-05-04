Moretto: "Il Milan ha parlato con l'entourage di Koné. Piace molto soprattutto ad Allegri"

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Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "Anche se da un punto di vista temporale magari non è una priorità, il Milan è su Ismaël Koné. Il Milan ha parlato con l'entourage. Piace molto soprattutto ad Allegri. Ci sono anche altre squadre, l'Inter ha sondato, ma Koné è uno dei nomi valutati dal Milan".

LE PAROLE DELL'AD DEL SASSUOLO

L'AD Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole

Per Ismael Koné ci sarà derby di mercato?

“Non ho parlato assolutamente né con l’Inter e né con il Milan di Koné. Abbiamo richieste all’estero, lui ha una vetrina internazionale: è un giocatore di valore, un giocatore che sta dimostrando le sue capacità. Può anche starci che possa nascere un derby tra Inter e Milan: noi dobbiamo pensare a trovare la migliore soluzione migliore per lui ma anche per noi”.

LE PAROLE DI TARE

Il DS rossonero Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Tutte le sue dichiarazioni:

Su Koné del Sassuolo:

“Sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato con il Sassuolo, come tutta la squadra. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti. Potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo”.

Un altro vertice in settimana con Allegri… Tutte le parti sono allineate per il futuro?

“Assolutamente sì. Abbiamo questa prassi quasi ogni settimana, facciamo un pranzo insieme o un incontro a Casa Milan insieme all’allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che dobbiamo fare per la prossima stagione e su quello che manca a questa squadra”.

Allegri ha detto che l’anno prossimo tornano alla base Comotto e Camarda. C’è l’intenzione di formare nuovamente quello zoccolo duro italiano?

“Assolutamente sì, ma penso che ci sia anche un ottimo lavoro per quanto riguarda i giocatori che vengono dal Settore Giovanile del Milan. Ci sono ottimi giocatori che durante la stagione si sono allenati con la Prima Squadra: su questo abbiamo un occhio di riguardo”.

Parlate anche della possibilità di far giocare la squadra con altri moduli?

“Sì, anche. Guardando anche un po’ di caratteristiche di giocatori che possono permettere alla squadra di giocare in una maniera diversa. Sarà una stagione importante, dobbiamo cercare di presentarci con una squadra di qualità ma anche con una squadra che può giocare in modi diversi”.<