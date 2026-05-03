Sassuolo, Carnevali: "Non ho parlato assolutamente né con l’Inter e né con il Milan di Koné"

Sassuolo, Carnevali: "Non ho parlato assolutamente né con l’Inter e né con il Milan di Koné"MilanNews.it
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Oggi alle 14:33Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

L'AD Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole

Per Ismael Koné ci sarà derby di mercato?

“Non ho parlato assolutamente né con l’Inter e né con il Milan di Koné. Abbiamo richieste all’estero, lui ha una vetrina internazionale: è un giocatore di valore, un giocatore che sta dimostrando le sue capacità. Può anche starci che possa nascere un derby tra Inter e Milan: noi dobbiamo pensare a trovare la migliore soluzione migliore per lui ma anche per noi”.