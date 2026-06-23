Calciomercato Aurelien Guernier è un nuovo calciatore del Milan: il comunicato ufficiale

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Aurelien Guernier è un nuovo calciatore del Milan: ora è ufficiale. Farà inizialmente parte del progetto Milan Futuro

Dopo che negli scorsi giorni è stato a Milano per svolgere le visite mediche e per firmare il suo nuovo contratto, Aurelien Guernier oggi è stato anche ufficializzato come nuovo calciatore del Milan. In arrivo a parametro zero dal Birmingham City, Championship inglese anche se non ha mai esordito in prima squadra, il calciatore britannico si unirà in particolare al progetto di Milan Futuro. L'attaccante ha ancora 18 anni e ne compirà 19 a inizio del mese di dicembre.

MILAN FUTURO, UFFICIALE AURELIEN GUERNIER

Il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato di aver messo sotto contratto il giovane Aurelien Guernier: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".