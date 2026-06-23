Mercato Milan: Amorim in contatto con lo Sporting per Hjulmand. Sul danese c'è anche l'Atl.Madrid

vedi letture

SportMediaset riporta gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan: Amorim vuole Hjulmand, Gonçalves e Ramos

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Ruben Amorim si trova in vacanza, ma è in contatto con la dirigenza dello Sporting Lisbona perchè vorrebbe portare in rossonero Morten Hjulmand, centrocampista classe 1999 che in passato ha già giocato in Italia con la maglia del Lecce. Il giocatore danese ritiene finito il suo ciclo nel club biancoverde e nei mesi scorsi ha strappato la promessa al presidente di andare via questa estate per circa 35 milioni di euro. Su di lui c'è anche l'Atletico Madrid che però al momento ha altre priorità. Il Milan proverà un blitz nei prossimi giorni per Hjulmand che ha già parlato con Amorim.

Oltre al centrocampista danese, il neo tecnico rossonero punta anche ad un altro giocatore dello Sporting Lisbona, vale a dire Pedro Gonçalves, attaccante esterno che ha una valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro. Il suo agente è Jorge Mendes, noto agente portoghes che cura gl interessi anche di Gonçalo Ramos, obiettivo del Milan per il ruolo di centravanti. I rossoneri vogliono trovare un accordo con il giocatore e poi andare a parlare con il PSG per provare a trovare la quadra.