Benfica, gli occhi di Milan e Como sull'attaccante esterno Schjelderup

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Milan e Como, oltre a diversi club europei, hanno messo nel mirino Andreas Schjelderup, attaccante esterno classe 2004 del Benfica e della Norvegia

Andreas Schjelderup, attaccante esterno del Benfica e della nazionale norvegese, è stato vicino a gennaio a sbarcare in Serie A con la maglia del Parma. Ora però ci sono anche altri club italiani sulle sue tracce, vale a dire Milan e Como. Lo scrive tuttomercatoweb.com: "Classe 2004, l'attaccante di Bodø esploso in patria con la maglia del Nordsjaelland e trasferitosi al Benfica nel gennaio 2023 per 14 milioni di euro, a gennaio è stato vicino al trasferimento in Serie A. Ci pensava il Parma, club che a lungo ha cullato l'idea di portare in Emilia Romagna uno dei talenti più interessanti del calcio scandinavo. Più degli emiliani però in quel mese fu vicino all'acquisto di Schjelderup il Club Brugge: l'accordo si stava chiudendo sulla base di un'offerta da 15 milioni di euro, poi il 28 gennaio la sua doppietta contro il Real Madrid e José Mourinho decide di toglierlo dal mercato.

E adesso? Vale circa il doppio, Manuel Rui Costa lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. Ala sinistra di piede destro capace di alternare con buona frequenza gol e assist, è monitorato da mezza Europa. In Inghilterra ad esempio lo seguono Liverpool e Tottenham, piace in Spagna all'Atletico Madrid mentre in Italia Milan e Como stanno valutando il suo profilo. Una lista di squadre interessate destinata ad allungarsi viste le sue qualità tecniche, vista anche una carta d'identità che recita 22 anni compiuti da circa tre settimane".