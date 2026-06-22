Amorim starebbe cercando di convincere Goncalo Ramos a trasferirsi al Milan

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Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così dell'interesse rossonero per Goncalo Ramos: "Nel frattempo Amorim sta..."

Dopo giorni di confronti interni e numerose valutazioni sul futuro dell'area sportiva, Gerry Cardinale ha preso una decisione chiara. Il Milan non procederà con la nomina di un nuovo responsabile dell'area football, scegliendo invece di affidarsi a una struttura interna composta da più figure chiamate a collaborare nelle scelte strategiche. Una soluzione che punta a una gestione condivisa delle principali decisioni legate alla costruzione della squadra.

All'interno di questo nuovo modello, Ruben Amorim avrà un ruolo centrale. L'allenatore portoghese agirà come allenatore-manager, indicando le necessità della rosa e definendo le priorità per il mercato. Sarà lui a individuare i reparti da rinforzare, le caratteristiche richieste per ogni ruolo e i profili più adatti al progetto tecnico.

Una volta ricevute queste indicazioni, entreranno in azione il settore scouting e il gruppo di analisi dati. Il loro compito sarà quello di individuare i giocatori in linea con le richieste dell'allenatore e con i parametri economici fissati dal club.

Il nuovo comitato strategico sarà composto da Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco, con il supporto esterno del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic.

Intanto Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così dell'interesse rossonero per Goncalo Ramos: "Nel frattempo Amorim sta cercando di convincere il connazionale Gonzalo Ramos che al Psg non è sicuramente protagonista. Al Milan potrebbe trovare un grande rilancio, anche se l’operazione è costosa e il Psg si attesta sui cinquanta milioni. I rossoneri dovranno investire se vogliono tornare ad essere protagonisti. Cardinale non può galleggiare, dopo tanti disastri i tifosi sono in fermento (giustamente), serve un progetto calcistico vero e serio. E comunque con Amorim, non so se Cardinale l’ha capito, andrà cambiata radicalmente la squadra perchè sono pochi i giocatori in rosa con le caratteristiche per giocare il calcio dell’allenatore portoghese".