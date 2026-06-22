Milan, Amorim sceglierà gli acquisti: priorità a un centravanti, porte aperte a Leao
Il Milan ha finalmente il suo nuovo organigramma e un ruolo importantissimo, non solo in panchina, ma anche sul mercato lo avrà il neo tecnico Ruben Amorim. Lo scrive Repubblica che spiega che sarà lui a definire cosa serve sul mercato: ruoli e caratteristiche dei nuovi innesti. Il portoghese, che giocherà con il 3-4-2-1, è stato scelto da Gerry Cardinale perchè ha promesso un calcio offensivo, moderno e aggressivo, un pressing alto e transizioni rapide.
La priorità di Amorim sul mercato è certamente un grande centravanti. Per Rafael Leao la porta del Milan non è chiusa, anche se il club di via Aldo Rossi non ha per nulla gradito le sue ultime interviste nelle quali ha rivelato che ritiene chiusa la sua esperienza in rossonero. Dopo il Mondiale, il portoghese parlerà con il nuovo allenatore rossonero che deciderà se trattenerlo o meno.
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