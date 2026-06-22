Dal Portogallo: Amorim ha chiesto Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona

vedi letture

Ora che il nuovo organigramma rossonero può finalmente partire il mercato del Milan su cui conteranno moltissimo le indicazioni di Ruben Amorim. Il neo tecnico rossonero, secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese Record, avrebbe già fatto una richiesta ben precisa alla sua dirigenza, vale a dire Pedro Gonçalves, attaccante estero classe 1998 con cui ha già lavorato ai tempi dello Sporting Lisbona. Viste le sue caratteristiche il portoghese potrebbe essere l'erede sulla corsia mancina di Rafael Leao che nelle ultime settimane ha manifestato più volte l'intenzione di lasciare il Milan.

Nell'ultima stagione, Gonçalves ha segnato 15 gol in 41 presenze tra campionato, Champions League, Coppa di Portogallo e Supercoppa portoghese. A queste reti vanno aggiunti poi anche nove assist. Non sarà però facile convincere lo Sporting Lisbona a cederlo visto che ha ancora un contratto molto lungo con il club portoghese fino al 30 giugno 2030.