Milan, ad oggi non risultano offerte dell'Orlando City per Gimenez

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Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dato questo aggiornamento sull'interesse dell'Orlando City per l'attaccante rossonero Santiago Gimenez: "Si parla molto nelle ultime ore di un possibile futuro di Santiago Gimenenz all'Orlando City che ha un ds molto ambizioso come Ricardo Moreira, il quale ha lavorato personalmente all'operazione Griezmann, viaggiando più volte a Madrid per andare a prenderlo.

Da quello che mi risulta, però, posso dire che, nonostante le tante voci, dall'Orlando City non è arrivata nessun offerta per Gimenez. Dunque, ad oggi non risulta che il club americano abbiamo messo sul piatto 30 milioni di euro. Al momento non è arrivata nessuna offerta al Milan e a Gimenez dalla squadra di Orlando. Vedremo se succedeà qualcosa visto che Moreira è un ds molto ambizioso che punta a prendere giocatori importanti, ma ad oggi non risulta nessuna offerta dell'Orlando City per Gimenez che può comunque essere un giocatore in uscita dal Milan".