Amorim fa il casting: trenta giocatori da valutare e mezza rosa in bilico

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Mezza rosa del Milan è in bilico, e Ruben Amorim è pronta a valutarla nei primi giorni di ritiro per capire il da farsi in vista della stagione.

Ruben Amorim ha iniziato il suo primo vero lavoro da allenatore del Milan: capire chi può restare e fare parte del progetto rossonero. In attesa che il mercato - e la dirigenza - prenda forma, il portoghese sta chiamando i giocatori per presentarsi, spiegare il progetto e sondare le loro intenzioni. Al raduno del 12-13 liglio potrebbero rientrare circa dieci prestiti, tra cui Musah, Chukwueze, Bennacer, Camarda, Zeroli e Comotto.

Contratti alla mano, Amorim potrebbe valutare quasi 30 giocatori, ma molti sono destinati a partire. In uscita ci sono Bondo, Terracciano e Bennacer, mentre restano in bilico profili pesanti come Maignan, Rabiot, Pavlovic, Tomori, Loftus-Cheek, Gimenez e Leao. Serviranno almeno una decina di acquisti.