Gonçalo Ramos potrebbe raccogliere l'eredità di Leao: il costo del cartellino è però alto
Il futuro dell'attacco del Milan potrebbe ancora parlare portoghese, dato che il nome di Gonçalo Ramos torna con forza in orbita rossonera considerando l'addio oramai scontato di Rafael Leao. La punta del PSG, reduce da una stagione non entusiasmante nonostante la vittoria in Champions League, piace da tempo dalle parti di via Aldo Rossi e potrebbe rappresentare un profilo ideale per il calcio di Ruben Amorim.
Ramos, 25 anni, ritiene chiusa la sua esperienza in quel di Parigi, ma non forzerà più di tanto la sua uscita anche nel rispetto del Paris Saint Germain. Il club francese non sembrerebbe però opporsi più di tanto alla volontà del ragazzo, il cui cartellino viene valutato circa 40 milioni di euro, cifra sostenibile dal Milan nel momento in cui si dovesse concretizzare la partenza di Rafael Leao.
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