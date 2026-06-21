Estate decisiva per Camarda: Amorim lo vuole valutare al raduno

Estate decisiva per Camarda: Amorim lo vuole valutare al radunoMilanNews.it
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Oggi alle 11:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il futuro di Francesco Camarda si deciderà nelle prime settimane di preparazione del Milan, con Amorim intenzionato a valutarlo da vicino.

Ruben Amorim vuole valutare da vicino Francesco Camarda. Il giovane attaccante, recentemente contro riscattato dal Lecce, dovrebbe restare a Milanello almeno per la prima parte della preparazione estiva così da permettere al tecnico portoghese di conoscerlo meglio e capire se possa essere utile al - nuovo - progetto rossonero. 

Solo dopo questa prima fase di valutazione verrà presa una decisione definitiva sul futuro del classe 2008, per il quale comunque le offerte di certo non mancano. Sono infatti diversi i club di Serie A e Serie B interessati al prestito di Francesco Camarda. Prima, però, Amorim vuole osservarlo da vicino, perché l'ultima parola spetta a lui. 