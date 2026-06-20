Lo Sporting fissa il prezzo di Hjulmand: 50 milioni di euro

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In un nuovo appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del centrocampo del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e non solo del Milan, soffermandosi in modo particolare sui movimenti a centrocampo.

Su Morten Hjulmand

"Da quello che so io c'è un prezzo fissato per le squadre di Premier ed uno per le squadre italiane. In Premier Hjulmand potrebbe costare anche intorno ai 50 milioni di euro, giù di lì. In Italia la volontà, l'idea, è quello di lavorarlo ad una cifra inferiore rispetto a questo prezzo. Però ti dico che ad oggi si sta parlando tanto di Milan, ma a me non risulta che Hjulmand non sia in questo momento un obiettivo del Milan. Inanzitutto per una questione di costi. In secondo luogo per una questione numerica: il Milan in questo momento il suo centrocampo lo avrebbe già. Bisognerà poi lavorare su determinate uscite perché ti posso dire che sicuramente, ad esempio, Loftus-Cheek è sul mercato, ma ad oggi la pista Hjulmand-Milan non è una pista che io percorerrei perché a livello economico e numerico il Milan, ad oggi, dovrà pensare a qualche uscita".