Jashari nel mirino dell'Atalanta. Ceccarini: "Il discorso potrà entrare nel vivo solo quando il Milan avrà definito il suo organico dirigenziale"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata dell'Atalanta, che oltre a Gianluca Gaetano potrebbe presto muovere i primi passi concreti per un giocatore del Milan, Ardon Jashari, che tanto piace a Maurizio Sarri e alla famiglia Pecassi:
" [...] L'Atalanta è senza dubbio la società più attiva in questo momento. I nerazzurri hanno ceduto Ederson per 45 più bonus allo United. Con l’addio di Palestra arriveranno a un totale di 100 milioni incassati. L'obiettivo a centrocampo è completare l'organico con almeno 3 giocatori. Il primo potrebbe essere Gaetano. I contatti con il Cagliari sono sempre più fitti anche se allo stato attuale c'è una diversità di vedute sul valore. I rossoblù vorrebbero 20 milioni, l'Atalanta intende spenderne meno. Ma c'è anche un altro profilo che piace molto alla società. È quello di Jashari, che l'anno scorso è arrivato al Milan dal Bruges per quasi 40 milioni di euro. L'infortunio ad inizio stagione (la frattura del perone) ne ha sicuramente limitato il rendimento ma sulla qualità non si discute. Il discorso potrà entrare nel vivo solo quando i rossoneri avranno definito il loro organico dirigenziale [...]"
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