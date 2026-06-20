Jashari vicino ad una permanenza al Milan: Amorim e società vogliono costruire su di lui la mediana del futuro

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In un nuovo appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del centrocampo del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e non solo del Milan, soffermandosi in modo particolare sui movimenti a centrocampo. .

Su Jashari

"Anche su Jashari ti dico che si sta parlando tanto in uscita, ma è un calciatore su cui Rubern Amorim vorrebbe costruire il centrocampo. Per Amorim Jashari sarebbe un punto importante da cui ripartire, come per la società. Il Milan crede in Jashari. Tante squadre interessate, si parla di Atalanta, Juventus, di club spagnoli, Roma, ma ti dico che ad oggi Jashari è molto più vicino ad una permanenza che ad un addio".

Su Samuele Ricci e Bennacer

"Bennacer ha delle offerte e sta valutando che tipo di soluzioni intraprendere per il proseguo della sua carriera. Bennacer è in uscita. Ricci è comunque un calciatore che anche, in questo caso, come lo abbiamo detto per Musah, Amorim vuole testarlo sul campo".