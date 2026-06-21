Gimenez in bilico: ci provano in MLS, il Milan apre alla cessione

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Il futuro di Santiago Gimenez al Milan è tutt'altro che certo, complice anche il forte interesse di una potente realtà della MLS.

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan è tutt'altro che certo. L'attaccante messicano, arrivato nel gennaio 2025 dal Feyenoord per oltre 30 milioni di euro, ha vissuto una stagione molto complicata conclusa con addirittura zero gol.

La sua permanenza non sarebbe considerata centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim, motivo per il quale nelle prossime settimane gli agenti del giocatore potrebbero mettersi alla ricerca di una nuova sistemazione per il loro assistito. Dall'estero è emerso il forte interesse dell'Orlando City, club ambizioso di MLS che ha già ingaggiato profili di caratura internazionale come Griezmann e Gignac, e che in passato ha già avuto ex milanisti come Kakà e Pato. In Messico si parla di un tentativo concreto: per Gimenez sarebbe pronto un ingaggio da circa 4 milioni, mentre il Milan punta ad avvicinarsi alla cifra investita per evitare minusvalenze.