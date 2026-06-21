Fullkrug saluta il Milan: niente riscatto, ma può restare in Serie A
MilanNews.it
Il Milan ha deciso: Niclas Fullkrug non verrà riscattato. Il futuro del centravanti tedesco potrebbe però essere ancora in Serie A.
Nonostante impegno e spirito di sacrificio, l'esperienza di Niclas Fullkrug al Milan non è stata delle più esaltanti, motivo per il quale è già giunta al capolinea. L'attaccante tedesco, arrivato lo scorso gennaio dal West Ham, non verrà riscattato dai rossoneri, nonostante l'opzione fosse fissata per una cifra contenuta, inferiore ai 5 milioni di euro.
Fullkrug lascia così Milano dopo appena mezza stagione, nel corso della quale ha totalizzato 20 presenze in campionato, appena 3 da titolare, ed un solo gol, decisivo, a San Siro, con il Lecce. Il futuro del centravanti tedesco potrebbe però essere ancora in Serie A, visto che lo segue il Venezia.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
Primo Piano
Amorim ci sta provando, ma convincere Maignan e Rabiot (e non solo) a restare al Milan non sarà per nulla facile
Europa League 26-27: il Milan sa già in che fascia sarà. Sorteggio, date e regolamento della competizione
Primo PianoIl Milan è fermo. Problema per il mercato? No: il nocciolo della questione è il vuoto di comando
Luca SerafiniIl club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto?
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com