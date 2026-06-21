Fullkrug saluta il Milan: niente riscatto, ma può restare in Serie A

Fullkrug saluta il Milan: niente riscatto, ma può restare in Serie AMilanNews.it
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Oggi alle 14:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Milan ha deciso: Niclas Fullkrug non verrà riscattato. Il futuro del centravanti tedesco potrebbe però essere ancora in Serie A.

Nonostante impegno e spirito di sacrificio, l'esperienza di Niclas Fullkrug al Milan non è stata delle più esaltanti, motivo per il quale è già giunta al capolinea. L'attaccante tedesco, arrivato lo scorso gennaio dal West Ham, non verrà riscattato dai rossoneri, nonostante l'opzione fosse fissata per una cifra contenuta, inferiore ai 5 milioni di euro. 

Fullkrug lascia così Milano dopo appena mezza stagione, nel corso della quale ha totalizzato 20 presenze in campionato, appena 3 da titolare, ed un solo gol, decisivo, a San Siro, con il Lecce. Il futuro del centravanti tedesco potrebbe però essere ancora in Serie A, visto che lo segue il Venezia. 