Anche la squadra è un cantiere aperto: in dubbio il futuro di Maignan, Rabiot e Modric

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Non solo la dirigenza, ma anche la squadra, che sarà di Ruben Amorim, è un cantiere aperto, proprio come tutto il Milan.

Il Milan resta un cantiere aperto anche sul campo. La rosa avrebbe anche basi importanti dalle quali ripartire, ma il problema è che queste certezze rischiano di vacillare. Maignan, pur avendo rinnovato, ha perso riferimento fondamentali come Allegri e il preparatore dei portieri Filippi. Rabiot potrebbe invece valutare l'idea di seguire proprio Max a Napoli.

Anche Modric, impegnato al Mondiale con la Croazia, attende segnali dal club: nel suo contratto c'è un'opzione annuale, ma servirà un accordo comune per continuare, che in questo momento non c'è. Intanto Leao si è già chiamato fuori, l'attacco resta fragile e il Mondiale non ha rilanciato le punte rossonero, con Pulisic e Gimenez ancora a secco e in difficoltà.