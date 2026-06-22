Milan, Cardinale vuole trattenere Maignan, Rabiot e Modric. Leao si è invece chiamato fuori da solo

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Cardinale vuole che il suo Milan riparta da Maignan, Rabiot e Modric. Diverso il discorso legato a Leao che considera chiusa la sua esperienza in rossonero

Secondo Gerry Cardinale (e anche Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, la pensa allo stesso modo), l'attuale rosa del Milan ha già una base di partenza solida e attrezzata per puntare alla Champions League, a maggior ragione se rafforzata con ulteriori innesti. In questi giorni si parla spesso del futuro incerto di tre big come Mike Maignan, Adrien Rabiot e Luka Modric, ma l'intenzione del numero di RedBird è di trattenere tutti e tre.

Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che è invece diverso il discorso legato ad un altro big, vale a dire Rafael Leao, il quale si è già chiamato fuori da solo visto che nelle ultime interviste che ha rilasciato ha già fatto sapere che ritiene chiusa la sua esperienza al Milan e che vuole provare una nuova esperienza in un altro campionato come per esempio quello inglese o quello spagnolo.