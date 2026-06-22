Ramazzotti rivela: "L'agente di Maignan sta cercando di capire se esistono prospettive interessanti di mercato"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan, capitano del Milan: "Dopo la delusione del quinto posto in campionato con il Milan, Maignan è arrivato nel ritiro della Francia senza rilasciare dichiarazioni. Né in Italia né in patria. Non è una cosa insolita visto che parla pochissimo e malvolentieri. Di certo però non è felice per la piega che ha preso l'esperienza rossonera: aveva rinnovato il contratto fino al 2031 a oltre 5 milioni netti a stagione più bonus quando la squadra era seconda in classifica e il feeling con Allegri e il suo preparatore dei portieri Filippi era al top. Adesso, con Max esonerato, la società senza dirigenza e con la squadra che la prossima stagione disputerà l'Europa League, i dubbi sul futuro sono molti.

MILAN, MAIGNAN PARLERA' CON AMORIM

"Parlerà con Amorim, ma di certo il suo agente sta cercando di capire se esistono prospettive interessanti di mercato. Tradotto, se il Chelsea che lo aveva cercato nel giugno scorso, il Tottenham o un'altra formazione della Premier sono interessate. In teoria esisterebbero anche altre possibili destinazioni, ma Mike prende in considerazione solo top club. Perché il Milan resta il Milan. Una decisione sul futuro non è però imminente: arriverà dopo il Mondiale, quando magari si sarà messo in mostra più di quello che non è successo contro il Senegal. Il Diavolo non vorrebbe venderlo perché è il capitano e un punto fermo da cui ripartire, ma questa può essere l'estate in cui i protagonisti dello scudetto 2021-22 (da Leao a Tomori) si toglieranno la maglia rossonera. Ecco perché neppure Magic Mike ha più il futuro assicurato. Il dubbio in testa ce l'ha. Dire che è stato quello che lo ha fatto sbagliare al suo esordio Mondiale è forse troppo. Di certo però non lo ha aiutato".