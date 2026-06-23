Mercato Milan: la prima richiesta di Ruben Amorim è un centravanti
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Il mercato del Milan può finalmente partite e la prima richiesta di Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, è di prendere un centravanti
Ora che c'è l'organigramma, può finalmente partire il mercato del Milan. Le cose da fare sono diverse visto che la rosa va rinforzare in tutti i riparti, ma secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, la prima richiesta del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim è quella di prendere un centravanti.
Nei giorni scorsi, dal Portogallo è arrivata l'indiscrezione secondo cui il preferito del tecnico portoghese è il connazionale Gonçalo Ramos, 24enne attaccante del PSG attualmente impegnato al Mondiale con il Portogallo. Il giocatore è uscita dal club parigino in quanto vuole giocare di più e avere un ruolo da protagonista dopo anni da riserva a Parigi.
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