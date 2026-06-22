Milan, la priorità di Amorim è trattenere Maignan, Rabiot e Modric

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Secondo SportMediaset, una delle priorità di Ruben Amorim è convincere Maignan, Rabiot e Modric a rimanere al Milan

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, ora che Gerry Cardinale ha scelto la nuova struttura societaria, al Milan può finalmente partire la programmazione della nuova stagione e del mercato estivo. La priorità di Ruben Amorim è al momento quella di convincere i big come Mike Maignan, Adrien Rabiot e Luka Modric. Sul portiere c'è la corte del Chelsea e per restare chiede un progetto sportivo serio. Il centrocampista francese è nel mirino del Napoli di Max Allegri, ma potrà arrivare eventualmente solo dopo la partenza d Anguissa. Il croato non ha invece ancora scelto il suo futuro, lo farà solo dopo il Mondiale, intanto in Spagna non si placano le voci su un suo possibile ritorno al Real Madrid come dirigente.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Amorim vuole cambiare volto all'attacco del Milan e per questo ha messo nel mirino due attaccanti portoghesi: uno è Pedro Gonçalves, attaccante esterno dello Sporting Lisbona che potrebbe essere l'erede di Rafael Leao se dovesse andare via. L'altro nome che vorrebbe il neo allenatore rossonero è Gonçalo Ramos che vuole un ruolo da protagonista e che per questo è in uscita dal PSG.