Inchiesta arbitri, Repubblica scrive: "Ci sono altre intercettazioni in cui Rocchi parla con dirigenti dei club di A. Contatti che, formalmente da regolamento, non potrebbe intrattenere"
Mentre l'Inter festeggia la vittoria dello scudetto, prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri. Nei prossimi giorni, come riferisce Repubblica, verrà convocato Giorgio Schenone, dirigente nerazzurro che "tiene" i rapporti con gli arbitri, per essere sentito nell’inchiesta che conta per ora cinque indagati in quanto dovrebbe essere lui quel "Giorgio" a cui fanno riferimento in un’intercettazione Rocchi Rocchi e Andrea Gervasoni, indagati per concorso in tentata frode sportiva con altri.
Il quotidiano aggiunge poi: "Così come saranno sentiti anche alcuni degli altri 'club referee manager' di altre squadre, specie chi nella vita precedente è stato arbitro, e quindi Lazio, Juve e Parma. Ma non è l’unico 'ascolto' che interessa agli inquirenti. Perché ci sono altre intercettazioni in cui Rocchi parla con dirigenti dei club di A. Contatti che, formalmente da regolamento, non potrebbe intrattenere. Accertamenti poi sul centro Var a Lissone, per chiarire quanto tempo effettivamente ci vuole per passare dalla serie A alla B nelle indagini sulle presunte 'bussate'".
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