I tifosi dell'Inter festeggiano lo scudetto e "colorano" di nerazzurro anche il Milan Store di via Dante a Milano
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Dopo la fine della partita di ieri sera contro il Parma, l'Inter ha vinto aritmeticamente lo scudetto e così si è scatanata la festa dei tifosi interisti che si sono riversati nelle vie di Milano per festeggiare. Come mostrano alcune foto che circolano sui social, i supporters della squadra di Chivu hanno "colorato" la vetrina del Milan Store di via Dante con moltissimi adesivi nerazzurri.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
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