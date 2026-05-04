Guidi: "Il problema dell'attacco pare decisamente strutturale e non legato solo alla (scarsa) forma degli interpreti"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla sconfitta del Milan contro il Sassuolo: "Il Milan affonda al Mapei Stadium, mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League e viene subissato di fischi dal settore ospiti di Reggio Emilia. Vince 2-0 con pieno merito il Sassuolo, padrone della gara fin dalle prime battute e addirittura sprecone, complice l’oltre ora di gioco in vantaggio numerico per l’espulsione di Tomori. A proposito di numeri, gli zero tiri in porta fotografano ancora una volta il periodo no della squadra rossonera: appena 16 gol in 16 giornate nel girone di ritorno, addirittura una sola rete realizzata nelle ultime cinque partite. Gli attaccanti non vanno a segno dall’1 marzo, ma il problema pare decisamente strutturale e non legato solo alla (scarsa) forma degli interpreti.

Allegri le prova tutte con un triplo cambio: Loftus-Cheek, Gimenez e Pulisic per Fofana, Saelemaekers e Leao (ancora una volta fischiato). Grosso risponde con Volpato per Berardi. Quindi tocca a Ricci al posto di Jashari. La partita, però, è un lento trascinarsi fino al 90’. Il Milan resta così a 67 punti, vede il Como accorciare a quota 62 e aspetta il risultato della Roma domani contro la Fiorentina: il vantaggio sul quinto posto potrebbe ridursi ad appena tre lunghezze con tre giornate ancora da giocare. Il Sassuolo, invece, raggiunge momentaneamente il Bologna all’ottavo posto in classifica a quota 49".