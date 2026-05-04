Juventus, Spalletti: "È con la crescita che andrò a confrontarmi in Champions se riusciremo ad arrivarci"

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(ANSA) - TORINO, 03 MAG - "Ogni tanto si diventa poca roba, non si può controllare tutto ma bisogna mantenere lucidità: abbiamo controllato sempre quasi tutto, abbiamo fatto un po' tutto da soli": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, dopo il pareggio contro il Verona per 1-1. "Andiamo a casa e ci faremo un bell'esame di coscienza, cercando di essere ancora più critici nei nostri confronti - continua l'allenatore bianconero - perché oggi è dipeso da noi: siamo in competizione continua, è con la crescita che andrò a confrontarmi in Champions se riusciremo ad arrivarci". "Abbiamo avuto tante occasioni, a volte si è fatta la scelta sbagliata quando era già gol - i rimpianti di Spalletti per le varie palle-gol non sfruttate - e poi gli episodi ci hanno girato un po' le spalle".

Andrea Cambiaso guarda con ottimismo e positività ai prossimi appuntamenti: "Sapevamo già che avremmo dovuto vincere tutte le prossime tre partite, perciò dobbiamo stare tranquilli - dice il laterale bianconero - e dal punto di vista psicologico stiamo bene: non ho visto atteggiamenti di frenesia, non dobbiamo farci destabilizzare da questo pareggio". L'1-1 però lascia grandi rimpianti: "Non abbiamo assolutamente sottovalutato l'impegno, nel primo tempo il pallone girava un po' troppo lentamente, ma nel complesso abbiamo creato quattro o cinque occasioni nitide e abbiamo anche preso due pali - l'analisi di Cambiaso - e loro hanno fatto una gara per difendersi e per spezzare il ritmo, noi avremmo dovuto fare meglio". (ANSA).