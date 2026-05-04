Giovani ma non solo, Allegri chiede almeno un rinforzo per reparto

Giovani ma non solo, Allegri chiede almeno un rinforzo per repartoMilanNews.it
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Oggi alle 15:40News
di Federico Calabrese

Ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa è stato molto chiaro: la qualificazione in Champions League fa una differenza di 100 milioni.Ha fatto capire che, se l'obiettivo verrà centrato in queste ultime quattro giornate di campionato, poi la società dovrà essere abile a rinforzare la rosa a sua disposizione, 

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Max Allegri quest'estate chiederà almeno quattro giocatori con cui rimpolpare la sua rosa: possibilmente uno per reparto. D'accordo i giovani, a servono giocatori pronti per arrivare a quota 25 per consegnare alla Uefa la lista giusta per competere su tutti i fronti.