Pellegatti: "Gli attaccanti cambiano e non ce n'è uno che raggiunga la sufficienza. Milan contenitore vuoto"

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla sconfitta del Milan contro il Sassuolo: "Oggi il Milan è un contenitore vuoto. La sconfitta contro il Sassuolo ha evidenziato un malessere che ci si sta portando dietro da cinque partite. Un gol nelle ultime cinque, quattro punti su 15 portati a casa. Se si fosse un cavallo, bisognerebbe portarlo al prato. Le lacune a Reggio Emilia si sono evidenziate su tutti i punti di vista: manovra, gioco, fisico. È un Milan totalmente in crisi, non sappiamo quale saranno le iniziative che voglia prendere Allegri per cercare di fermare questa emorragia di gioco e dei singoli: oggi non c'è un giocatore, anche cambiando gli attaccanti, che raggiunga la sufficienza".

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio al 6' con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurientè, scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19' ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. Poi l'episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24'. Tomori già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurientè e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47' Laurientè firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51' sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.