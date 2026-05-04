Milan, grandi movimenti in attacco in estate: via Nkunku e Fullkrug, anche Leao può partire. Nel mirino Ramos e Kean
Anche la trasferta di ieri sul campo del Sassuolo ha confermato le grandi difficoltà dell'attacco del Milan che sarà al centro di grandi riflessoni in vista della prossima stagione. A riferirlo è questa mattina Repubblica che spiega che in estate ci saranno grandi movimenti nel reparto offensivo rossonero: Niclas Fullkrug non verrà riscattato e tornerà al West Ham, così come andrà via Christopher Nkunku, disastroso anche ieri al Mapei Stadium.
In forte dubbio è anche il futuro in rossonero di Rafael Leao, fischiato nuovamente ieri dai tifosi al momento della sostituzione: davanti ad un'offerta adeguata, anche l'attaccante portoghese potrebbe fare le valigie e salutare durante il prossimo mercato estivo. Riflessioni accurate verrann poi fatte anche su Christian Pulisic, ancora a secco in questo 2026, e Santiago Gimenez. Per quanto riguarda invece i possibili innesti, per la prossima stagione piacciono Gonçalo Ramos del PSG e Moise Kean della Fiorentina.
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