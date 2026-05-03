Allegri chiede almeno quattro giocatori dal mercato: uno per reparto. I papabili
Ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa è stato molto chiaro: la qualificazione in Champions League fa una differenza di 100 milioni. Non ha esplicitato richieste ma ha fatto capire che, se l'obiettivo verrà centrato in queste ultime quattro giornate di campionato, poi la società dovrà essere abile a rinforzare la rosa a sua disposizione, sia per riuscire a sostenere la doppia competizione, sia per elevare il livello di qualità della rosa e provare ad alzare un po' l'asticella rispetto a quest'anno.
Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, Max Allegri quest'estate chiederà almeno quattro giocatori con cui rimpolpare la sua rosa: possibilmente uno per reparto. A centrocampo la società è già al lavoro per portarsi a casa il parametro zero Leon Goretzka, il favorito di Max. In attacco il nome che piace al tecnico è quello di Alexander Sorloth, mentre in difesa si punta tutto su Mario Gila. Oltre a questi tre nomi che potrebbero essere indicati come gli obiettivi primari, Allegri vuole anche un nuovo esterno a tutta fascia.
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