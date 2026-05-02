Milan a caccia di un attaccante. Ceccarini: "Anche Gabriel Jesus è un'ipotesi, più defilati Vlahovic e Kean"

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Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato del Milan che è al lavoro per rinforzare anche la difesa in vista della prossima stagione: "E veniamo al Milan. I rossoneri sono sempre più concentrati sulla difesa dove serve un innesto di assoluto livello. L'obiettivo principale resta Gila, anche se c'è da superare la resistenza della Lazio che, nonostante un solo anno di contratto, vuole monetizzare al massimo. II 50 per cento della cifra incassata infatti finirà al Real Madrid. II Milan però tiene aperte varie piste anche perché nel reparto gli innesti potrebbero esser due. Un altro giocatore nei radar è Kristensen dell'Udinese.

Intanto si avvicina Goretzka. I contatti con l'entourage del centrocampista tedesco sono continui e proficui per cui presto il Milan potrebbe mettere la freccia e arrivare al traguardo. E poi c'è la vicenda Leao. La società rossonera è ormai orientata a prendere in considerazione eventuali offerte per lui. E quindi è chiaro che se dovesse partire servirebbe un'alternativa di primissimo livello. In questo caso un'opzione particolarmente gradita è Nusa. classe 2005, in forza al Lipsia. La valutazione è molto alta (almeno 35 milioni di euro) e la concorrenza tanta ma è una situazione da monitorare.

Per quanto riguarda il centravanti, il Milan è quanto mai deciso a fare un investimento importante. Di Lewandowski abbiano già parlato ma la lista è ampia. Un'altra possibilità è rappresentata da Sorloth, che magari a fine stagione potrebbe anche lasciare l'Atletico Madrid. Anche Gabriel Jesus è un'ipotesi su cui il Milan sta riflettendo. Più defilati restano Vlahovic e Kean".