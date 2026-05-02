Moretto: "Per Igor Thiago cifre sui 60-70 milioni, impossibile per Milan e Juve"

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Negli ultimi giorni dal Brasile si è parlato di un interesse di Milan e Juventus per Igor Thiago, centravanti del Brentford classe 2001. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:

“Igor Thiago è sicuramente un calciatore che a livello realizzativo è tra i più prolifici in Premier League: 34 partite e 21 gol quest’anno. Ha un contratto in scadenza nel 2031 e dal Brasile hanno parlato di Igor Thiago in ottica Italia. Sono stati fatti i nomi di Milan e Juventus, ma devo dire che per l’Italia è un’operazione praticamente impossibile. Parliamo di cifre fuori mercato per l’Italia, cifre sui 60-70 milioni. Cifre altissime che in Italia non sono raggiungibili. Igor Thiago è un grande attaccante, sta avendo il suo picco di rendimento, ma in Italia è praticamente impossibile vederlo”.