Goretzka favorito di Allegri ma c'è concorrenza: due le eventuali alternative

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Il calciomercato estivo è ancora ben lontano dall'aprire i suoi battenti però, di fatto, interessamenti, indagini esplorative e primi contatti sono già ampiamente iniziati in maniera informale. Specialmente ci si sta muovendo con i giocatori che andranno in scadenza di contratto e dunque saranno da ingaggiare a parametro zero. Tra questi c'è anche Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che, di questa categoria di giocatori, è sicuramente uno dei più pregiati in assoluto.

Sul calciatore attualmente al Bayern Monaco, che saluterà al termine della stagione come già annunciato sia dai bavaresi che dal calciatore stesso, c'è anche il vivo interesse del Milan: Goretzka è l'obiettivo favorito di Allegri per il centrocampo. È stata già formulata una prima offerta ma il giocatore si sta prendendo il suo tempo, anche perchè la concorrenza è molto elevata. Per questo da via Aldo Rossi si tutelano cercando anche altri obiettivi su cui lavorare se dovesse saltare il piano A. Tuttosport stamattina ne riporta almeno due: c'è Franck Anguissa nel caso in cui salutasse Napoli e c'è anche Ismael Koné, avversario oggi col Sassuolo.