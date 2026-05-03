Mercato Milan, Moretto: "Il Milan si conferma su Konè, è un giocatore che piace tantissimo ad Allegri"
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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito alle prossime mosse di mercato del Milan. Questo il suo pensiero:
"In questi ultimi giorni la dirigenza insieme ad Allegri hanno parlato e fatto il punto per il mercato estivo. Il tutto gira intorno anche alla qualificazione in Champions, ovviamente. Oggi il direttore sportivo Igli Tare ha confermato il nome di Ismael Konè. I rossoneri hanno già avuto contatti con il suo entourage, è un giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Su di lui ci sono anche altre squadre come l'Inter, ma le parole di Tare confermano il grande interesse del Milan".
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