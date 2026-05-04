Il commento del club a Sassuolo-Milan: "Essere in 10 per così tanto ha certamente rovinato la prestazione, comunque non brillante fin dall'approccio"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Sassuolo-Milan (2-0):

"Pomeriggio negativo per il Milan che perde 0-2 in casa del Sassuolo. A Reggio Emilia hanno deciso i gol di Berardi al 5' e Laurienté al 47', in una gara condizionata dall'espulsione di Tomori al 24'. Essere in dieci per così tanto ha certamente rovinato la prestazione, comunque non brillante fin dall'approccio. La squadra di Mister Allegri ha cercato in qualche caso a scuotersi, sospinta in particolare da Pavlović e Athekame, ma non è bastato né per segnare - difetto del recente passato - né per evitare il ko. Uno stop che non ci voleva in un periodo delicatissimo del campionato e in generale in un momento difficile per i rossoneri, in leggera ripresa con Juventus (0-0) ed Hellas Verona (1-0) però al terzo ko su cinque uscite dopo la sosta di marzo.

Berardi, anche Laurienté e in generale il Sassuolo ribadiscono il loro essere spesso indigesti per il Milan che ha sofferto il gioco verticale e i giocatori veloci dei neroverdi. Dopo la 35ª giornata di Serie A il Diavolo resta fermo a quota 67 punti, perdendo terreno dal Napoli (-3), rimanendo sempre in terza posizione in classifica ma in attesa della Juventus che potrebbe appaiarsi e della Roma che potrebbe avvicinarsi accorciando il vantaggio rispetto alla zona Champions League (ora a +5). Ci vorranno attenzione e compattezza nei prossimi giorni, sarà fondamentale il lavoro nelle gambe e nella testa per preparare al meglio il prossimo impegno, in programma domenica 10 maggio alle 20.45 a San Siro, contro l'Atalanta. Obbligatorio rialzarsi".