Como, Fabregas un po' arrabbiato per non aver vinto contro il Napoli

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(ANSA) - MILANO, 02 MAG - "Per fare felici alcuni devo dire che sono incazzato, per altri che abbiamo fatto una grande prestazione. Sono un po' arrabbiato per non aver vinto, abbiamo fatto una prestazione importante contro i Campioni d'Italia finché l'Inter non vince. Competere così... importante prestazione. Ma quando fai tutto per andare uno contro uno e non fai gol, vorrà dire che qualcosa manca": è l'analisi lucida di Cesc Fabregas a Dazn dopo il pari 0-0 contro il Napoli. "Devo solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo continuare ad essere orgogliosi. Dobbiamo puntare ai 9 punti nelle prossime partite", conclude il tecnico dei lariani. (ANSA).