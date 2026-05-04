Girone di ritorno da horror: dal 2019 ad oggi solo Pioli ha fatto peggio di Allegri

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È un Milan in caduta libera. L’ultima sconfitta contro il Sassuolo solleva nuovi ed importanti punti interrogativi sulla stagione dei rossoneri. Dopo un girone di andata ad alti livelli dal punto di vista di rendimento e classifica, il Milan si è sciolto improvvisamente dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio, il 15 marzo. Un crollo emotivo preoccupante e che rischia ora di rovinare una stagione positiva in campionato. Il dato incredibile paragonato agli altri allenatori del passato fa riflettere.

GIRONE DI RITORNO DA INCUBO

Dal 2019 a oggi solamente il Pioli del 2023 ha fatto peggio dell'attuale Milan di Allegri, tanto che anche il già citato Conceicao ha saputo ottenere più punti nel girone di ritorno. Meglio di Allegri anche Gattuso (28), così come Pioli, che escludendo l'eccezione di tre anni fa ha sempre ottenuto un bottino più o meno importante, con il record raggiunto nel 2022 con 35. Parliamo in quest'ultimo del Milan scudettato, vincitore del titolo all'ultima giornata con 44 punti totali nel girone di ritorno, dunque anche sopra quello d'andata (42). Considerando il solo girone di ritorno, il Milan sta avendo un'andamento da Conference League. Inter, Como, Juventus, Napoli e Atalanta hanno ottenuto più punti in questo periodo, mentre la Roma di Gasperini ne ha ottenuto 25 come i rossoneri, ma dovrà scendere in campo nel posticipo contro la Fiorentina.

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio al 6' con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurientè, scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19' ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. Poi l'episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24'. Tomori già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurientè e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47' Laurientè firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51' sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.