Trevisani: "I tifosi del Milan sono stati grandiosi ieri. Al 25' sarebbero potuti andare via e invece hanno cantato per tutta la partita nonostante una prestazione raccapricciante"

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Oggi alle 12:41 News di di @enricoferrazzi