Trevisani: "I tifosi del Milan sono stati grandiosi ieri. Al 25' sarebbero potuti andare via e invece hanno cantato per tutta la partita nonostante una prestazione raccapricciante"
In merito ai tifosi del Milan presenti ieri al Mapei Stadium per la sfida contro il Sassuolo, Riccardo Trevisani ha spiegato ai microfoni di Pressing: "Tante volte si dice che i tifosi che abbandonano la stadio prima della fine o o che fischiano durante la partita non aiutano la squadra. Contro il Sassuolo, i tifosi del Milan hanno cantto dal primo all'ultimo minuto nonostante una prestazione raccapricciante da parte della squadra rossonera. Hanno aspettato la fine della partita per fischiare. Secondo me sono stati grandiosi perchè al 25' sarebbero potuti andare via...".
SASSUOLO-MILAN: LA RICOSTRUZIONE SU SQUADRA E TIFOSI
La ricostruzione del post gara del "Mapei Stadium", grazie ai social, si arricchisce di una doverosa precisazione: Mike Maignan ha effettivamente consigliato alla squadra di 'ritirarsi' nello spogliatoio invece di andare a ringraziare i tifosi occupanti il settore ospiti dello stadio reggiano, ma dando seguito all'invito degli ultras milanisti stessi. La parte più calda della tifoseria rossonera, dopo aver sostenuto fieramente la squadra per tutta la partita, ha fischiato i calciatori, chiedendo loro a gesti di non avvicinarsi al loro settore al termine del match.
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