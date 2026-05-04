Brocchi torna sull'espulsione di Tomori: "Dopo il giallo Allegri ha voluto dargli fiducia, pensando che non incorresse in un altro danno del genere.."

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Pomeriggio negativo per il Milan che perde 0-2 in casa del Sassuolo. A Reggio Emilia hanno deciso i gol di Berardi al 5' e Laurienté al 47', in una gara condizionata dall'espulsione di Tomori al 24'. Essere in dieci per così tanto ha certamente rovinato la prestazione, comunque non brillante fin dall'approccio. La squadra di Mister Allegri ha cercato in qualche caso a scuotersi, sospinta in particolare da Pavlović e Athekame, ma non è bastato né per segnare - difetto del recente passato - né per evitare il ko. Uno stop che non ci voleva in un periodo delicatissimo del campionato e in generale in un momento difficile per i rossoneri, in leggera ripresa con Juventus (0-0) ed Hellas Verona (1-0) però al terzo ko su cinque uscite dopo la sosta di marzo.

In merito alla partita e prestazione negativa di Fikayo Tomori, ha parlato così Christian Brocchi a DAZN. Un estratto delle sue parole:

"È stato ingenuo. Una volta che commetti un fallo e sei ammonito dopo dieci minuti, non puoi, con l’esperienza che hai accumulato in carriera, fare una sciocchezza del genere. In quel momento lì devi saper ragionare e penso che Allegri ci abbia pensato, ma poi dopo non è un ragazzino Tomori, gli ha voluto dare quella fiducia pensando che non incorresse in un danno del genere. Però poi ne ha pagato le conseguenze".