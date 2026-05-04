Repubblica e il crollo del Milan: "La sensazione è che il Diavolo non sia mai riuscito ad assorbire la delusione per essere uscito (male) dalla corsa per lo scudetto"

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Il crollo del Milan nelle ultime settimane è stato causato dall'uscita dalla corsa scudetto? Secondo Repubblica in edicola stamattina sì: "La sensazione è che il Diavolo non sia mai riuscito ad assorbire la delusione per essere uscito (male) dalla corsa per lo scudetto: la sconfitta a Roma con la Lazio, dopo il derby vinto con l’Inter, ha aperto una crisi solo mitigata dai successi con Torino e Verona. In un mese e mezzo il Diavolo ha smarrito entusiasmo, consapevolezza, anche i gol. Ne ha segnato solo uno nelle ultime 5 partite, con Rabiot al Bentegodi, 16 in altrettante giornate nel girone di ritorno. E gli attaccanti non fanno centro dal primo marzo a Cremona".

I numeri del Milan nel girone di ritorno di questo campionato sono da horror: 16 partite giocate finora, 25 punti raccolti, bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte, 16 gol fatti e 14 subiti.