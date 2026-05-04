Il Giornale: "Milan, paura Champions. In un mese e mezzo è cambiato tutto: dai sogni scudetto all'incubo Europa League"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, paura Champions. In un mese e mezzo è cambiato tutto: dai sogni scudetto all'incubo Europa League". Ieri contro il Sassuolo è arrivato un nuovo passo farlo del Diavolo che ora vede a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Se stasera la Roma dovesse battere la Fiorentina salirebbe al quinto posto a -3 dal Milan.
Ieri al Mapei Stadium la formazione di Max Allegri ha fornito un'atra prestazione da dimenticare. In un mese e mezzo è cambiato tutto: dal sogno di poter lottare fino alla fine per lo scudetto, ora si è passati all'incubo di non arrivare nemmeno tra le prime quattro. Per avere la certezza di andare in Champions, i rossoneri devono fare sei punti nelle ultime tre gare che mancano contro Atalanta, Genoa e Cagliari.
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