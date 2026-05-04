Pagelle Gazzetta: si "salva" solo Pavlovic, tanti bocciati

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C'è solo una sufficienza nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo il ko di ieri del Milan contro il Sassuolo: l'unico che si "salva" è Pavlovic che ha preso 6 in quanto è "uno de pochi sempre con carattere". Mezzo voto in meno per Maignan e Athekame, mentre hanno preso 5 Gabbia, Saelemaekers, Rabiot, Nkunku, Gimenez, Loftus-Cheek e Pulisic. Ci sono poi diversi 4,5, vale a dire Fofana, Jashari, Estupinan e Leao. Il voto piùà basso (4) spetta ovviamente a Tomori, la cui espulsione ha condizonato pesantemente la partita.

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.

SASSUOLO-MILAN 2-0

Marcatori: 5’ Berardi, 47’ Laurienté.

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40’ Coulibaly), Muharemović, Garcia; Koné, Matić (dal 46’ Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59’ Volpato), Nzola (dal 84’ Pinamonti), Laurienté (dal 84’ Fadera). A disp.: Murić, Satalino, Zacchi, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. All.: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 59’ Loftus-Cheek), Fofana (dal 59’ Pulisic), Jashari (dal 66’ Ricci), Rabiot, Estupiñan; Nkunku (dal 46’ Athekame), Leão (dal 59’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano, Bartesaghi, De Winter; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 9’ e 24’ Tomori, 38’ Matic, 57’ Garcia, 71’ Ricci. 77’ Loftus-Cheek, 90’+4 Fadera.

Espulsi: 24’ Tomori.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.