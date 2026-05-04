Calciomercato Milan, Moretto svela il nuovo obiettivo del centrocampo

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito alle prossime mosse di mercato del Milan. Nei piani della dirigenza milanista, il nome sarebbe quello di Ismael Konè del Sassuolo, uno dei migliori in campo nell'ultima uscita dei neroverdi proprio contro il Milan.

MORETTO SU KONE'

"In questi ultimi giorni la dirigenza insieme ad Allegri hanno parlato e fatto il punto per il mercato estivo. Il tutto gira intorno anche alla qualificazione in Champions, ovviamente. Oggi il direttore sportivo Igli Tare ha confermato il nome di Ismael Konè. I rossoneri hanno già avuto contatti con il suo entourage, è un giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Su di lui ci sono anche altre squadre come l'Inter, ma le parole di Tare confermano il grande interesse del Milan".

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio al 6' con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurientè, scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19' ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. Poi l'episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24'. Tomori già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurientè e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47' Laurientè firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51' sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.