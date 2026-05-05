Di Marzio rivela che Goretzka spera di poter giocare la Champions col Milan
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Gianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan: “La qualificazione in Champions League è importante dal punto di vista economico e del budget, e sia per convincere giocatori che arrivano dall’estero, e mi riferisco a Milan, Juventus e alla Roma. Ma anche al fascino per certi giocatori come Bernardo Silva che le squadre italiane stanno trattando. Bernardo magari dice alla Juve: “Voglio vedere se andate in Champions”.
Per provare a chiudere oggi determinati giocatori a scadenza di contratto evidentemente pesa questo rush finale. Goretzka stesso, che sta per giocare una semifinale con il Bayern, magari lui la Champions vuole continuare a giocarla, spera con la maglia del Milan”.
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Calciomercato Milan
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