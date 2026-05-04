Di Marzio: "Champions importante per convincere i parametro zero: Goretzka vuole continuare a giocarla"

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Appeal e questione economica: la qualificazione alla prossima Champions League è troppo importante per i club italiani in corsa per terminare il campionato tra i primi quattro posti. Milan, Juventus e Roma: tre squadre per due posti. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport 24, fa il punto della situazione:

“La qualificazione in Champions League è importante dal punto di vista economico e del budget, e sia per convincere giocatori che arrivano dall’estero, e mi riferisco a Milan, Juventus e alla Roma. Ma anche al fascino per certi giocatori come Bernardo Silva che le squadre italiane stanno trattando. Bernardo magari dice alla Juve: “Voglio vedere se andate in Champions”. Per provare a chiudere oggi determinati giocatori a scadenza di contratto evidentemente pesa questo rush finale. Goretzka stesso, che sta per giocare una semifinale con il Bayern, magari lui la Champions vuole continuare a giocarla, spera con la maglia del Milan”.