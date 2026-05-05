Milan, senza Champions calerebbero le possibilità di arrivare a giocatori come Goretzka

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Oggi alle 10:08Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Fino a qualche settimana fa il Milan sembrava avere in tasca la qualificazione alla prossima Champions League, ma i risultati deludenti delle ultime partite hanno rimesso tutto in discussione. Va detto che tutto è ancora nelle mani del Diavolo che con sei punti nelle ultime tre giornate avrebbero la certezza di arrivare tra le prime quattro, ma a Milanello si respira certamente un po' di ansia e preoccupazione in più. 

Senza la Champions, cambierebbero non di poco i piani di mercato del Milan che, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, avrebbe meno possibilità di arrivare a quei giocatori che vengono considerati come fondamentali per costruire una squadra più forte e con più leadership, come per esempio Leon Goretzka, prima richiesta di Max Allegri per il centrocampo.