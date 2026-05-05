MN - Festa: "Via i big in caso di rosso di bilancio? Cardinale punta a comprare giocatori dopo averne ceduti alcuni ad un buon prezzo"

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Carlo Paolo Festa, giornalista e finance editor de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it, soffermandosi su alcuni temi amministrativi e finanziari legati al Milan.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La possibilità che il bilancio di quest’anno si chiuda in rosso, vista la mancata qualificazione alla scorsa Champions League, cosa può comportare a livello sportivo?

“Sicuramente Cardinale, non l’attuale management del Milan, ha dimostrato anche nelle gestioni passate di altri club di puntare a comprare giocatori dopo averne ceduti alcuni ad un buon prezzo. L’ha fatto sul Milan, l’ha fatto col Tolosa. È possibile che voglia fare qualche cessione per comprare poi i giocatori. Ma anche lì, dipende da che giocatori compri. Se compri dei giovani promettenti che poi non raggiungono i risultati è una cosa. Devi realizzare un giusto mix tra giovani promettenti e giocatori d’esperienza che portano risultati e anche dei trofei. Capisco l’attuale fase dei tifosi milanisti, c’è incertezza su quello che sarà il futuro gestionale del Milan, non tanto dal punto di vista economico, perché dal punto di vista economico il Milan andrà sempre benissimo, ma dal punto di vista sportivo e dei risultati: lì c’è una forte incertezza e un punto di domanda. L’aspetto fondamentale sarà qualificarsi tra le prime quattro: così probabilmente ci sarà una politica più espansiva in termini economici. Se non si qualificherà in Champions League ci saranno veramente dei problemi”.