Moretto su Gabriel Jesus: “Il Milan non si è mosso, non risultano contatti tra i club”

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Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del nuovo nome che circola accostato al Milan per la prossima stagione: Gabriel Jesus. Queste le sue parole:

"Allora, innanzitutto non mi risultano contatti tra club e in nessun modo. Il Milan non si è mosso per quanto riguarda l'opzione Gabriel Jesus. Invece su altri attaccanti comunque ha già iniziato a chiedere informazioni. Ad oggi, da quello che mi risulta non è una priorità per il Milan. Chiaramente bisogna anche capire quale sarà il finale di stagione del Milan. Se il Milan si qualificherà in Champions, quali e come si svilupperanno certe dinamiche interne anche a livello di club, quindi vedremo, però ad oggi non è una priorità per il Milan. Ricordiamo sempre che Gabriel Jesus è a scadenza nel 2027, quindi c'è da passare comunque dall'Arsenal, ha preso dei nuovi agenti italiani, Branchini dallo scorso gennaio, quindi vedremo poi cosa accadrà per lui, cosa accadrà anche per Lewandowski, perché non c'era settimana scorsa l'agente di Lewandowski Pini Zavi in Italia, si era detto che fosse a San Siro per Milan Juve, non è così, ma Pini Zahavi sarà molto molto presto in Italia".